Украинские прыгуны в воду "бронзой" завершили ЧЕ-2022 и остановились в шаге от пьедестала в медальном зачете

В Риме состоялся чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта. Сборная Украины завершила соревнование "бронзой" в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и Александр Горшковозов завоевали бронзовые медали в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме.

Колодий и Горшковозов заняли третье место в соревнованиях по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина.

В целом украинцы завоевали на соревнованиях семь медалей и повторили результат 2019 года по количеству наград: одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую. Это позволило им стать четвёртыми в медальном зачете после Великобритании, Италии и Германии.

Ранее серебро завоевали Ксения Байло, Кирилл Болюх, Виктория Кесарь и Даниил Коновалов в командном миксте. Также Байло в паре с Софией Лискун завоевали "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Лискун в паре с Алексеем Середой стала серебряным призером среди смешанных пар, а также стала второй в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. Еще одно серебро для Украины в синхронных прыжках принесли Середа и Болюх. Также Середа торжествовал в прыжках с 10-метровой вышки среди мужчин.

Напомним, что украинская гребля Людмила Бабак завоевала бронзовую медаль на мультиспортивном ЧЕ-2022 в немецком Мюнхене.

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