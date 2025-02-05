Украинские прыгуны в высоту завоевали двойной подиум на этапе Континентального тура в Чехии

Олег Дорощук и Дмитрий Никитин выбороли "серебро" и "бронзу" соответственно.

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин стали призерами этапа Континентального тура в чешском Тржинце.

Дорощук занял второе место с результатом 2,27 метра, а Никитин стал третьим третьим – 2,24 метра.

"Золото" соревнований завоевал чех Ян Штефела, которому удалось взять высоту 2,30 метра. Дорощук до последнего боролся за победу, но все три его попытки прыгнуть на 2,32 метра оказались неудачными.

Отметим, что в прошлом сезоне Дорощук завоевал "серебро" в финале Бриллиантовой лиги, покорив планку на высоте 2,31 метра. С тем же результатом Олег стал шестым в финале Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее сообщалось. что украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник с личным рекордом сезона выиграла этап Континентального тура в Чехии.

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