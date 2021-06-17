Украинские рекордсмены: Ярмоленко и Яремчук вошли в историю чемпионатов Европы

Нашим игрокам покорилось невероятное достижение в игре с Северной Македонией.

Футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук установили уникальное достижение в истории чемпионатов Европы.

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Поразив ворота команды Северной Македонии в матче 2-го тура Евро-2020, они стали первым дуэтом одной сборной, которому удалось забить в стартовых двух встречах на одном Евро.

2 — Andriy Yarmolenko and Roman Yaremchuk are the first ever duo to both score in each of their side's opening two matches at a single European Championship tournament. Deadly. # EURO2020 pic.twitter.com/imzqqLB0M6 — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2021

Отметим, что на счету обоих уже по 2 гола и одному ассисту на текущем первенстве континента.

Поединок Украина - Северная Македония завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:1.

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Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ТСН Проспорт, ранее победу прокомментировал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Также украинских футболистов с успехом поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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