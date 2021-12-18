Украинские резервисты провалили еще одну гонку на Кубке мира по биатлону в Анси

Украинские резервисты провалили еще одну гонку на Кубке мира по биатлону в Анси

Тищенко и Лесюк не попали даже в топ-40.

В субботу, 17 декабря, во французском Анси состоялась мужская гонка преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22.

Победу в ней одержал француз Кентен Фийон-Майе.

Украину в гонке представляли двое биатлонистов из резерва: Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Артем Тищенко допустил 2 промаха и финишировал на 51-й позиции. Тарас Лесюк допустил 5 ошибок на стрельбе и финишировал на 59-м, предпоследнем месте.

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 30.58,3 (0+0+0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – 16.1 (0+1+1+0)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16,2 (0+0+0+0)

51. Артем Тищенко (Украина) – 4.43,4 (0+0+1+1)

59. Тарас Лесюк (Украина) – 6.52,5 (0+0+3+2)

Также сегодня состоялась женская гонка преследования. Украинка Дарья Блашко финишировала 20-ю.

Завтра, 19 декабря, на этом этапе состоятся женские и мужские масстарты. Начало – в 13:45 и 15:45.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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