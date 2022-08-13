Украинские "русалочки" завоевали очередную медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта

В Риме продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта, на котором сборная Украины по артистическому плаванию завоевала третью золотую медаль.

Сборная Украины по артистическому плаванию добыла в борьбе третье "золото" на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в Риме. Украинки победили в хайлайте.

"Сине-желтые" открывали соревнования и набрали 94.0667 баллов.

В состав украинской команды вошли Марина и Владислава Алексиевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко и Марта Федина.

В медальном зачете по итогам двух дней соревнований Украина поднялась с третьего места на второе, получив три золотых награды. Возглавляет рейтинг Италия, в активе которой 11 медалей, 5 из которых золотые.

Напомним, что украинки победили в технической программе континентального первенства. Еще одно "золото" ЧЕ-2022 добыла в борьбе Марта Федина.

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