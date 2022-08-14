Украинские "русалочки" завоевали шестое "золото" в артистическом плавании континентального первенства

В Риме продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта, на котором сборная Украины по артистическому плаванию завоевала очередную награду.

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала "золото" в комбинации на чемпионате Европы по водным видам спорта.

"Сине-желтые" набрали 95.2 балла. Второе место заняла сборная Италии, а третье – Греция.

Украину представляли Марта Федина, Марина и Владислава Алексиивы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Для украинских синхронисток это уже шестая награда на турнире. Ранее Марта Федина завоевала "золото" в артистическом плавании в сольной программе.

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