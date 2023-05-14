Украинские саблистки впервые за 7 лет выиграли "золото" этапа Кубка мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях триумфовала на этапе Кубка мира в грузинском Батуми.

Наша команда выступала в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой.

По пути к "золоту" украинская сборная победила Алжир (45:43), Францию (45:44), Азербайджан (45:37), Италию (45:36) и США (45:42).

Отметим, что лидер нашей команды Харлан не проиграла ни одного своего раунда за пять матчей, в каждом она набрала не менее 5 очков.

Женская сборная Украины впервые с января 2016 года выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях в команде.

Благодаря этой победе "сине-желтые" возглавят квалификационный отбор на Олимпиаду-2024 в женской команде на саблях. А в мировом рейтинге поднимутся на 11-е место.

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