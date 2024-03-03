Украинские саблистки выиграли командное "серебро" на этапе Кубка мира в Афинах

Сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Афинах (Греция).

На вторую строчку пьедестала почета поднялись Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кравацкая.

По пути в финал командного турнира украинки победили команду Китая (45:30), Венгрии (45:31) и Болгарии (45:34).

В решающем поединке за "золото" украинская сборная уступила француженкам (30:45).

На награждение наши фехтовальщицы вышли с черными повязками на руках в знак траура по погибшим от попадания российского беспилотника в многоэтажку в Одессе.

Отметим, что это вторая медаль Украины на Кубке мира по фехтованию в Афинах. Ранее Ольга Харлан завоевала "бронзу" в личном турнире.

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