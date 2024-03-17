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Украинские саблистки завоевали вторую подряд командную медаль на Кубке мира по фехтованию

Украинские саблистки завоевали вторую подряд командную медаль на Кубке мира по фехтованию

Сборная Украины по фехтованию на саблях/Фото: FIE (International Fencing Federation)

В бронзовом поединке "сине-желтые" одолели команду Южной Кореи.

Сборная Украины по фехтованию на саблях выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в бельгийском Синт-Никласе.

На пьедестал почета в составе украинской сборной поднялись Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кравацкая.

Украинки стартовали на соревнованиях с 1/8 финала, где победили Польшу со счетом 45:38. В четвертьфинале "сине-желтые" оказались сильнее сборной США (45:43).

В полуфинале сборная Украины уступила лидерам мирового рейтинга, француженкам, со счетом 39:45.

В поединке за "бронзу" украинки одолели команду Южной Кореи (45:38). Судьбу противостояния определила последняя схватка с участием Харлан, которая сделала пять подряд уколов, не получив в ответ ни одного.

Отметим, что это вторая подряд командная медаль украинских саблисток в сезоне Кубка мира по фехтованию. На прошлом этапе в Афинах (Греция) наши соотечественницы выиграли командное "серебро".

Напомним, успешное выступление на прошлом этапе Кубка мира по фехтованию гарантировало украинским саблисткам олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже.

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