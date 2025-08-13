Украинские самбисты победили россиян в трех финалах на Всемирных играх-2025

© Спортивный комитет Украины

Сборная Украины завоевала три золотые медали в боевом самбо на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Чемпионами Всемирных игр стали Андрей Кучеренко (весовая категория до 71 кг), Владислав Руднев (до 79 кг) и Петр Давыденко (до 88 кг).

В финальных поединках все трое украинцев победили выступавших под нейтральным флагом россиян.

Кучеренко разобрался с Роланом Зиннатовым, Руднев справился с Ованесом Абгаряном, а Давыденко оказался сильнее Абусупьяна Алиханова.

Благодаря трем золотым наградам Украина поднялась на третье место в медальном зачете Всемирных игр-2025.

В активе сборной уже 26 медалей – 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.

Ранее сообщалось, что итальянский спортсмен умер на Всемирных играх-2025.