Украинские саночники по очереди вылетели из саней на ОИ-2022: видео

Украинские саночники по очереди вылетели из саней на ОИ-2022: видео

Финишировать им удалось, но их результаты значительно ухудшились.

Украинские саночники Андрей Мандзий и Антон Дукач не очень успешно провели первые спуски на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, в одном из поворотов Мадзий не смог удержать равновесие и опрокинулся. Это произошло ближе к финишу, поэтому 33-летний спортсмен из Тернополя успел пересечь финишную прямую, сделав это отдельно от снаряда.

Отметим, что аналогичную ошибку Мандзий совершил на прошлых Олимпийских играх в Пхенчхане, состоявшихся в 2018 году. Тогда спортсмен вылетел на старте дистанции.

Подобная ситуация случилась и с Дукачем. 26-летний львовянин также не смог удержаться на санях до финиша, опрокинувшись во время заезда.

Как следствие, по итогам первого заезда Дукач стал 25-м, а Мандзий - 32-м. Оба спортсмена продолжили выступление во 2-м заезде.

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