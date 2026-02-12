Украинские саночники поддержали дисквалифицированного Гераскевича после своего выступления на ОИ-2026

Сборная Украины по санному спорту / © Associated Press

Реклама

Сборная Украины по санному спорту поддержала украинского скелетониста Владислава Гераскевича после его дисквалификации на зимних Олимпийских играх-2026.

После своего выступления в смешанной командной эстафете на Олимпиаде-2026 украинские саночники стали на колено и подняли шлемы вверх в знак солидарности с Гераскевичем.

Сборная Украины по санному спорту / © Associated Press

Украину в этой дисциплине представляли Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Елена Стецкив и Александр Мох.

Реклама

Сборная Украины заняла шестое место – это лучший результат в командной смешанной эстафете в истории выступлений "сине-желтых" на Олимпийских играх.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Реклама

Гераскевич уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Реклама

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.