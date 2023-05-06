Украинские сестры-синхронистки завоевали "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию (видео)

Это вторая медаль украинской сборной на соревнованиях в Монпелье.

Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексеивы завоевали "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит во французском Монпелье.

Сестры Алексеивы стали лучшими в произвольном дуэте. За свое выступление они получили рекордную сумму баллов – 370,2791.

В борьбе за золотые награды украинская пара опередила японский дуэт Моэ Хига / Маширо Ясунага (334,0125) и британский тандем Кейт Шортман / Изабель Торп (324,3958).

Гимн Украины прозвучал на соревнованиях Кубка мира по артистическому плаванию во французском Монпелье! Власть и Марина Алексеи получили «золото» в произвольном дуэте. За свое выступление сестры получили рекордную сумму баллов – 370.2791. Это первая золотая медаль украинского дуэта на Кубке мира в этом сезоне. В марте, на этапе соревнований в канадском Маркеме они дважды стали серебряными призерами. Поздравляем наших чемпионок и сегодня еще ждем выступления украинок в финале технической группы! World Aquatics Russian synchronized swimming #нацияпобедителей #международное соревнование #олимпийскийспорт #артистическое плавание #WorldCup2023 #artswim Опубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Суббота, 6 мая 2023 г.

Это третья медаль украинок на Кубке мира в 2023 году. В марте сестры Алексеивы дважды стали серебряными призерками на этапе в канадском Маркеме – в дуэте произвольной и технической программ.

Отметим, что "золото" сестер Алексеивых – это вторая медаль сборной Украины на этапе Кубка мира в Монпелье. Ранее Марта Федина завоевала "серебро" в сольной технической программе.

Федина набрала 263,3083 балла, уступив лишь японке Юкико Инуи (282,2583). Тройку призерок замкнула испанка Ирис Тио Касас (254,6542).

Этап Кубка мира по артистическому плаванию в Монпелье завершится в воскресенье, 7 мая.

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