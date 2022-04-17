Украинские шпажисты завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира

Сборная Украины уступила только победителям турнира.
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира, состоявшемся в Париже.
В 1/8 финала наша команда обыграла Израиль – 45:31. В четвертьфинале украинцы победили Казахстан – 42:21.
В полуфинале украинская команда потерпела поражение от будущих победителей этапа – сборной Венгрии – 42:45. В борьбе за бронзовые медали украинцы одолели японцев – 40:39.
В составе Украины выступали Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Никита Кошман и Виталий Свистиль.
Напомним, что в нидерландской Гааге завершился первый день соревнований на "Играх непокоренных". Сборной Украины удалось завоевать четыре награды.
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