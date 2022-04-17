Украинские шпажисты завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира

Украинские шпажисты завоевали "бронзу" на этапе Кубка мира

Сборная Украины уступила только победителям турнира.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира, состоявшемся в Париже.

В 1/8 финала наша команда обыграла Израиль – 45:31. В четвертьфинале украинцы победили Казахстан – 42:21.

В полуфинале украинская команда потерпела поражение от будущих победителей этапа – сборной Венгрии – 42:45. В борьбе за бронзовые медали украинцы одолели японцев – 40:39.

В составе Украины выступали Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Никита Кошман и Виталий Свистиль.

Напомним, что в нидерландской Гааге завершился первый день соревнований на "Играх непокоренных". Сборной Украины удалось завоевать четыре награды.

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