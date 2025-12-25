- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские спортсмены поздравили с Рождеством и показали, как празднуют в семейном кругу – фото
Звезды украинского спорта обратились к болельщикам по случаю Рождества Христова.
В четверг, 25 декабря, в Украине и мире празднуют Рождество Христово.
По этому случаю украинские спортсмены обратились к фанатам в соцсетях, поздравив их и пожелав всего самого лучшего.
Кроме того, звезды украинского спорта показали фото, как вместе со своими семьями отмечают Рождество.
Руслан Малиновский
Виктор Цыганков
Андрей Лунин
Арнольд Хегай
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук
"Динамо" Киев
"Шахтер" Донецк