Украинские спортсмены поздравили с Рождеством и показали, как празднуют в семейном кругу – фото

Звезды украинского спорта обратились к болельщикам по случаю Рождества Христова.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / instagram.com/marynabekh

В четверг, 25 декабря, в Украине и мире празднуют Рождество Христово.

По этому случаю украинские спортсмены обратились к фанатам в соцсетях, поздравив их и пожелав всего самого лучшего.

Кроме того, звезды украинского спорта показали фото, как вместе со своими семьями отмечают Рождество.

Руслан Малиновский

Виктор Цыганков

Андрей Лунин

Арнольд Хегай

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук

"Динамо" Киев

"Шахтер" Донецк

