Украинские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате Европы по армрестлингу

Сборная Украины по армрестлингу успешно выступила на ЧЕ-2022, состоявшемся в Бухаресте.
После триумфа Александры Головатой на юношеском турнире спортсменка завоевала "серебро" на взрослом чемпионате.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации армреслинга Украины.
В общей сложности украинской сборной удалось завоевать 18 наград: золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых.
"Золото" с "Правой руки" завоевала Руслана Кулик, а серебряные медали забрали Анна Сидорова, Любовь Полевенко и Александра Головатая. Бронзовые награды на счету Богдана Милько, Вероники Пятницкой, Ольги Лешуковой, Александра Ильницкого, Екатерины Рипчанской и Богдана Лехмана.
Второе место в дисциплине "Левая рука" заняли Анна Сидорович, Любовь Полевенко, Руслана Кулик, а третье – Богдан Милька, Леся Варич, Дарья Волкова, Лилия Занько и Ольга Лешукова.
Напомним, что украинский гимнаст Илья Ковтун снялся с клубного чемпионата Италии из-за допуска к выступлениям российских спортсменов.
Читайте также:
Играла матчбол: известная украинская теннисистка драматически пробилась в основную сетку Roland Garros
Историческое достижение: львовский клуб занял первое место чемпионата Украины и сыграет в Юношеской лиге УЕФА
Украинский шахматист будет бороться за должность президента ФИДЕ с россиянином Дворковичем