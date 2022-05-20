Украинские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате Европы по армрестлингу

Украинские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате Европы по армрестлингу

Сборная Украины по армрестлингу успешно выступила на ЧЕ-2022, состоявшемся в Бухаресте.

После триумфа Александры Головатой на юношеском турнире спортсменка завоевала "серебро" на взрослом чемпионате.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации армреслинга Украины.

В общей сложности украинской сборной удалось завоевать 18 наград: золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых.

"Золото" с "Правой руки" завоевала Руслана Кулик, а серебряные медали забрали Анна Сидорова, Любовь Полевенко и Александра Головатая. Бронзовые награды на счету Богдана Милько, Вероники Пятницкой, Ольги Лешуковой, Александра Ильницкого, Екатерины Рипчанской и Богдана Лехмана.

Второе место в дисциплине "Левая рука" заняли Анна Сидорович, Любовь Полевенко, Руслана Кулик, а третье – Богдан Милька, Леся Варич, Дарья Волкова, Лилия Занько и Ольга Лешукова.

Напомним, что украинский гимнаст Илья Ковтун снялся с клубного чемпионата Италии из-за допуска к выступлениям российских спортсменов.

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