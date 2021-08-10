Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио больше "золота" для других стран, чем для своей

Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио больше "золота" для других стран, чем для своей

Таланты, которые мы потеряли.

Украинские спортсмены завершили Олимпийские игры в Токио, завоевав 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Удивительно, но куда лучше выступили наши соотечественники, которые выступали за другие страны. На их счету 10 наград: две золотые, две серебряные и шесть бронзовых.

Вот кого потеряла Украина.

Артем Долгопят (Израиль, спортивная гимнастика)

Артем начинал заниматься гимнастикой в Украине, но в 2009 году, когда ему было 12, его семья эмигрировала в Израиль. Для своей нынешней страны выиграл золотую медаль.

Associated Press

Марина Голядкина (Россия, артистическое плавание)

Марина родом из Донецка. После событий 2014 года сменила гражданство и стала выступать под флагом РФ. В составе сборной ОКР в Токио стала чемпионкой в командных соревнованиях.

instagram.com/marina_gold13

Ирина Зарецкая (Азербайджан, карате)

Ирина - одесситка. За Украину выступала до 2015 года, после чего приняла выгодное финансовое предложение из другой страны и стала выступать за нее. На Олимпиаде-2020 стала серебряной призеркой.

Associated Press

Анастасия Близнюк (Россия, художественная гимнастика)

Анастасия - дочь бывшего голкипера футбольной сборной Украины Ильи Близнюка. Родилась она в Запорожье, но еще в детстве в 2000 году вместе с семьей перебралась в Россию, где продолжил свою карьеру ее отец. В итоге, приняла решение выступать за команду РФ, в составе которой завоевала "серебро" в Токио в групповом многоборье.

instagram.com/bli28zia

Сергей Тарновский (Молдова, гребля)

Сергей родился во Львове. За Молдову выступает с 2013 года. В 2016-м на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал "бронзу", но лишился медали из-за проваленного допинг-теста. Отбыв 4-летнюю дисквалификацию, смог выступить в Токио, где стал третьим в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.

Associated Press

Мария Стадник (Азербайджан, борьба)

Мария - уроженка Львова. Проиграв конкуренцию Ирине Мерлени, приняла решение выступать за Азербайджан, выиграв для этой страны четыре олимпийские медали: два "серебра" и две "бронзы" (одна из них была добыта в столице Японии).

Associated Press

Александр Бондарь (Россия, прыжки в воду)

Александр родился в Луганске. Гражданство РФ принял в 2015 году. На Олимпиаде-2020 стал третьим в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в дуэте.

Associated Press

Ирина Киндзерская (Азербайджан, дзюдо)

Ирина родилась в Камянец-Подольском. За Азербайджан выступает с 2017 года, после того, как вышла замуж за гражданина этой страны и отказалась от украинского паспорта. В Токио завоевала бронзовую медаль.

Associated Press

Антон Плесной (Грузия, тяжелая атлетика)

Антон - уроженец Днепра. Гражданство Грузии принял в 2018 году, так как был недоволен поддержкой, которая ему оказывалась в Украине. На Играх-2020 принес своей новой стране "бронзу".

Associated Press

Глеб Бакши (Россия, бокс)

Родился в Симферополе. После оккупации Крыма стал выступать под российским флагом. На Олимпиаде в Токио стал третьим, проиграв в полуфинале бразильцу Эберту Соузе, который драматично вырвал "золото" у украинца Александра Хижняка.

instagram.com/gleb_bakshi

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