Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио больше "золота" для других стран, чем для своей

Таланты, которые мы потеряли.
Украинские спортсмены завершили Олимпийские игры в Токио, завоевав 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Удивительно, но куда лучше выступили наши соотечественники, которые выступали за другие страны. На их счету 10 наград: две золотые, две серебряные и шесть бронзовых.
Вот кого потеряла Украина.
Артем Долгопят (Израиль, спортивная гимнастика)
Артем начинал заниматься гимнастикой в Украине, но в 2009 году, когда ему было 12, его семья эмигрировала в Израиль. Для своей нынешней страны выиграл золотую медаль.
Марина Голядкина (Россия, артистическое плавание)
Марина родом из Донецка. После событий 2014 года сменила гражданство и стала выступать под флагом РФ. В составе сборной ОКР в Токио стала чемпионкой в командных соревнованиях.
Ирина Зарецкая (Азербайджан, карате)
Ирина - одесситка. За Украину выступала до 2015 года, после чего приняла выгодное финансовое предложение из другой страны и стала выступать за нее. На Олимпиаде-2020 стала серебряной призеркой.
Анастасия Близнюк (Россия, художественная гимнастика)
Анастасия - дочь бывшего голкипера футбольной сборной Украины Ильи Близнюка. Родилась она в Запорожье, но еще в детстве в 2000 году вместе с семьей перебралась в Россию, где продолжил свою карьеру ее отец. В итоге, приняла решение выступать за команду РФ, в составе которой завоевала "серебро" в Токио в групповом многоборье.
Сергей Тарновский (Молдова, гребля)
Сергей родился во Львове. За Молдову выступает с 2013 года. В 2016-м на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевал "бронзу", но лишился медали из-за проваленного допинг-теста. Отбыв 4-летнюю дисквалификацию, смог выступить в Токио, где стал третьим в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.
Мария Стадник (Азербайджан, борьба)
Мария - уроженка Львова. Проиграв конкуренцию Ирине Мерлени, приняла решение выступать за Азербайджан, выиграв для этой страны четыре олимпийские медали: два "серебра" и две "бронзы" (одна из них была добыта в столице Японии).
Александр Бондарь (Россия, прыжки в воду)
Александр родился в Луганске. Гражданство РФ принял в 2015 году. На Олимпиаде-2020 стал третьим в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в дуэте.
Ирина Киндзерская (Азербайджан, дзюдо)
Ирина родилась в Камянец-Подольском. За Азербайджан выступает с 2017 года, после того, как вышла замуж за гражданина этой страны и отказалась от украинского паспорта. В Токио завоевала бронзовую медаль.
Антон Плесной (Грузия, тяжелая атлетика)
Антон - уроженец Днепра. Гражданство Грузии принял в 2018 году, так как был недоволен поддержкой, которая ему оказывалась в Украине. На Играх-2020 принес своей новой стране "бронзу".
Глеб Бакши (Россия, бокс)
Родился в Симферополе. После оккупации Крыма стал выступать под российским флагом. На Олимпиаде в Токио стал третьим, проиграв в полуфинале бразильцу Эберту Соузе, который драматично вырвал "золото" у украинца Александра Хижняка.