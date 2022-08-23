Украинские теннисистки получили соперниц в квалификации US Open

Украинки Дарья Снигур, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая узнали своих соперниц в первом круге квалификации US Open.

Во вторник, 23 августа, стартует открытый чемпионат США. Три украинских теннисистки Дарья Снигур, Екатерина Байндль (Козлова) и Екатерина Завацкая начнут выступления на турнире по квалификации.

Байндль (№136 WTA) сыграет с чешкой Джессикой Малечковой (№210 WTA). Матч состоится сегодня, начало – не раньше 18:00 по киевскому времени.

Завацкая (№323 WTA) выйдет на корт против Йоанны Цугер (№167 WTA) из Швейцарии. Соперницы также проведут матч сегодня. Матч начнется около 21:00.

Дарья Снигур (№125 WTA) сыграет против Тессы Андрианжафитримо (№218 WTA) из Франции.

Украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко сыграют в основной сетке US Open.

Открытый чемпионат США (US Open) состоится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

Напомним, что организаторы турнира "Большого шлема" US Open объявили о проведении соревнований для поддержки Украины.

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