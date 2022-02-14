Украинские теннисистки пробились в основную сетку престижного турнира в Дубае

Украинские теннисистки пробились в основную сетку престижного турнира в Дубае

Благодаря этому они улучшили свои позиции в рейтинге WTA.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк получили право выступить в основной сетке турнира WTA 500 в Дубае.

В последнем раунде квалификации Ястремская победила американку Мэдисон Брэнгл (№60 WTA) - 6:1, 7:5. А Костюк разгромила британку Герриет Дарт (№126 WTA) - 6:1, 6:1.

Эти успехи позволили им подняться в обновленном рейтинге WTA. Ястремская улучшила свое положение на три позиции и теперь стала 146-й. Костюк переместилась на две ступеньки выше и установила личный рекорд - 49-е место.

Также на турнире в Дубае выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина (№15 WTA). Она будет стартовать на соревнованиях по основной сетке. Лучшая теннисистка Украины остается 15-й в мировой классификации.

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