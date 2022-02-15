Украинские теннисистки пробились во второй круг престижного турнира в Дубае

Украинские теннисистки пробились во второй круг престижного турнира в Дубае

Свитолина продолжит бороться за третий титул соревнований.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская успешно преодолели первый круг основной сетки турнира WTA 500 в Дубае.

На старте турнира Свитолина победила Майяру Шериф из Египта (№65 WTA) – 6:2, 6:3. А Ястремская одержала волевую победу над Ириной Бегу из Румынии (№54 WTA) – 4:6, 6:2, 6:3.

Даяна впервые с января 2020-го выиграла четыре матча подряд. В нынешнем сезоне это уже вторая победа украинки после проигрыша первой партии.

В следующем раунде Ястремская сражается против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA). В свою очередь Свитолина будет бороться против Элизы Мертенс из Бельгии (№22 WTA) или Жиль Тайхманн из Швейцарии (№35 WTA).

Отметим, что Свитолина выиграла турнир в Дубае дважды (2017 и 2018). В 2019 году дошла до полуфинала, а последние два года уступала в первом круге.

Также сегодня в первом круге турнира сыграет еще одна украинка – Марта Костюк, которая пробилась в основную сетку из-за квалификации. Ей придется встретиться со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

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