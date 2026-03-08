Украинские теннисистки разыграли трофей престижного турнира в Анталии

Ангелина Калинина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№189 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в турецкой Анталии.

В финале 29-летняя уроженка Новой Каховки обыграла другую украинку Александру Олейникову (№73 WTA) со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Это был четвертый финал Калининой на турнирах WTA 125 и третий трофей. Украинка дважды становилась чемпионкой в Лиможе — в 2022-м и 2025 годах.

Реклама

Олейникова провела четвертый финал на соревнованиях WTA 125 — она выиграла предыдущие три.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала победительницей турнира в Португалии.

Также мы рассказывали, что Украина завоевала восьмую медаль на Паралимпийских играх-2026.