Украинские теннисистки собрали почти миллион долларов на гуманитарную помощь перед матчем с США

Средства передадут гражданам Украины, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.
Женская сборная Украины по теннису активно помогает соотечественникам во время войны с российскими оккупантами. 15-16 апреля наша команда в американском Эшвилле проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против США.
В преддверии командной встречи организаторы запустили благотворительный сбор средств "TennisPlaysForPeace" ("Теннис играет ради мира") в поддержку Украины. Все средства будут потрачены на гуманитарную помощь для украинцев, которые пострадали от российского вторжения.
Официальный аккаунт турнира сообщил в Twitter, что уже удалось собрать 940 тысяч долларов. Организаторы соревнований призвали болельщиков жертвовать деньги Украине и помочь уже сегодня достичь отметки в миллион долларов.
#TennisPlaysForPeace получил $940,000 для того, чтобы содействовать человеческим религиям в Украине— Billie Jean King Cup (@BJKCup) 15 апреля 2022
Help us get to our goal of $1 million today https://t.co/fO33BlT0tx #BJKCup | @usta pic.twitter.com/V6VyTv1AA7
Перед началом турнира команда США заявила, что поддерживает Украину в это непростое для страны время.
Добавим, что украинская сборная сыграет против американок не сильнейшим своим составом. Элина Свитолина и Марта Костюк вынуждены пропустить матчи из-за травм. За национальную команду сыграют: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и сестры Киченок.
Ранее сообщалось, что четыре украинских теннисистки попали в основную сетку Roland Garros-2022.
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