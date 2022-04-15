Украинские теннисистки собрали почти миллион долларов на гуманитарную помощь перед матчем с США

Украинские теннисистки собрали почти миллион долларов на гуманитарную помощь перед матчем с США

Средства передадут гражданам Украины, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Женская сборная Украины по теннису активно помогает соотечественникам во время войны с российскими оккупантами. 15-16 апреля наша команда в американском Эшвилле проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против США.

В преддверии командной встречи организаторы запустили благотворительный сбор средств "TennisPlaysForPeace" ("Теннис играет ради мира") в поддержку Украины. Все средства будут потрачены на гуманитарную помощь для украинцев, которые пострадали от российского вторжения.

Официальный аккаунт турнира сообщил в Twitter, что уже удалось собрать 940 тысяч долларов. Организаторы соревнований призвали болельщиков жертвовать деньги Украине и помочь уже сегодня достичь отметки в миллион долларов.

Перед началом турнира команда США заявила, что поддерживает Украину в это непростое для страны время.

Добавим, что украинская сборная сыграет против американок не сильнейшим своим составом. Элина Свитолина и Марта Костюк вынуждены пропустить матчи из-за травм. За национальную команду сыграют: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и сестры Киченок.

Ранее сообщалось, что четыре украинских теннисистки попали в основную сетку Roland Garros-2022.

Читайте также:

Украинских футболисток насильственно вывезли из Мариуполя в Россию, часть осталась в подвалах заблокированного города

"Гореть вам в аду, с*ки путинские": российские оккупанты убили отца украинского призера Олимпиады

Сборная Украины заменит дисквалифицированную Россию на Чемпионате мира по волейболу-2022