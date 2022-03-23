Украинские теннисистки стартовали с побед на престижном турнире в Майами

Украинские теннисистки стартовали с побед на престижном турнире в Майами

Калинина и Костюк продолжают борьбу за титул.

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк начали борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.

На старте соревнований Калинина в трех сетах обыграла соперницу из Грузии Екатерину Горгодзе – 6:2, 3:6, 6:3.

Отметим, что сначала соперницей Ангелины должна стать американка София Кенин, но она снялась.

Костюк в первом круге обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк – 4:6, 6:2, 6:1.

Во втором круге соревнований Ангелина сыграет против 26-й ракетки мира Мэдисон Киз из США, а Марта сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№28 WTA).

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