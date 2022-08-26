Украинские теннисистки узнали имена первых соперниц в основной сетке US Open

Отметим, что поединки этой стадии будут сыграны в понедельник, 29 августа .

Так, Калинина (№49 WTA) на старте будет соперничать против Бернарды Пери из США (№51 WTA). Костюк (№72 WTA), в свою очередь, начнет борьбу в основе матчем с Майяр Шериф из Египта (№61 WTA).

Ястремская (№86 WTA) в первом круге померяется силами против 20-го номера посева Мэдисон Киз из США (№20 WTA), а Цуренко (№89 WTA) стартует поединком с четвертой сеяной испанкой Паулой Бадосой (№4 WTA).

Также отметим, что борьбу в квалификации продолжает Дарья Снигур (№125 WTA), сумевшая пробиться в финал квалификации US Open. Во втором раунде квалификации украинка в трех сетах обыграла бывшую 12-ю ракетку планеты Янину Викмайер (№526 WTA) из Бельгии. Встреча длилась один час и 50 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Интересно, что Дарья во время второго и третьего сета не отдала Викмайеру ни одной своей подачи.

В матче за выход в основную сетку US Open Снигур сыграет 26 августа с представительницей Японии Нао Хибино (№200 WTA). Раньше Дарья еще не доходила до финала отбора на турнирах Grand Slam.

Ранее в квалификации US Open прекратили свое участие украинки – Екатерина Байндль и Катарина Завацкая;

US Open продлится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

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