Украинские теннисистки узнали соперниц на престижном турнире в Индиан-Уэллсе

На соревнованиях в США выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, по итогам которой своих первых соперниц узнали и четыре украинские теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Калинина и Ястремская начнут соревнования с первого круга, тогда как первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Марта Костюк соответственно будут стартовать сразу со второго раунда.

Первый круг:

Ангелина Калинина (Украина) – Лучия Бронцетти (Италия)

Даяна Ястремская (Украина) – Юэ Юань (Китай)

Второй круг:

Марта Костюк (Украина) – Робин Монтгомери (США) / победительница квалификации

Элина Свитолина (Украина) – Эшлин Крюгер (США) / Кэти Волынец (США)

Ангелина Калинина (Украина) / Лучия Бронцетти (Италия) – Магдалена Френх (Польша)

Даяна Ястремская (Украина) / Юэ Юань (Китай) – Онс Жабер (Тунис)

Матчи первого раунда основной сетки женского турнира в Индиан-Уэллсе состоятся 5-6 марта. Второй круг стартует 7 марта.

Ранее сообщалось, что Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины, обойдя Костюк в рейтинге WTA.

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