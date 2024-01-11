Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Australian Open-2024

Основная сетка Australian Open-2024 продлится с 14-го по 28 января в Мельбурне.

Стало известно, с кем украинские теннисистки посоревнуются на старте основной сетки первого турнира Grand Slam нового сезона – Australian Open-2024.

В основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису автоматически попали четыре украинки: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Свитолина начнет турнир матчем против 18-летней Тейлы Престон из Австралии (WTA №203), которая получила уайлд-кард от организаторов. В случае успеха Элина дальше встретится с победительницей поединка между американкой Кайлой Дэй (WTA №86) и болгаркой Викторией Томовой (WTA №77).

Калинина в первом круге турнира сыграет против нидерландки Аранчи Рус (WTA №50). В случае победы Ангелина во втором раунде поборется против "нейтральной" россиянки Анны Калинской (WTA №75) или теннисистки из квалификации.

Цуренко на старте Australian Open сойдется с итальянкой Лючией Бронцетти (WTA №56). Далее потенциальной оппоненткой украинки является победительница матча между испанкой Ребеккой Масаровой (WTA №94) и "нейтральной" белоруской Александрой Саснович (WTA №83).

Костюк будет стартовать на австралийском мэйджоре матчем против американки Клер Лю (WTA №104). Во втором раунде Марта может встретиться с победительницей дуэли между египтянкой Маяр Шериф (WTA №58) и бельгийкой Элизе Мертенс (WTA №29).

Отметим, что количество украинских теннисисток в основной сетке Australian Open-2024 может возрасти, ведь еще три наши соотечественницы пробились в финальный раунд квалификации: Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Решающие матчи за выход в основу турнира они сыграют 12 января.

Напомним, основная сетка Australian Open-2024 продлится с 14-го по 28 января в Мельбурне (Австралия).

Читайте также:

Свитолина в напряженной борьбе проиграла финал первого турнира 2024 года (видео)

"Возвращение года": Свитолина получила престижную награду от WTA

"Иди в ж*пу": звездный российский теннисист в очередной раз опозорился своим поведением на корте (видео)