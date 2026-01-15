Украинские теннисистки узнали соперниц на старте основной сетки Australian Open-2026

Элина Свитолина / © Associated Press

15 января в Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open-2026, в основной сетке которой сыграют шесть украинок.

Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова автоматически попали в основную сетку мэйджора благодаря высокому рейтингу, а Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина успешно преодолели квалификацию.

После жеребьевки стали известны первые соперницы украинок в основной сетке Australian Open-2026.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с испанкой Кристиной Букшей. Оппоненткой Марты Костюк станет француженка Эльза Жакмо.

Даяна Ястремская сразится с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, тогда как Александре Олейниковой будет противостоять девятая ракетка мира Мэдисон Киз из США, которая является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Кто станет соперницами Юлии Стародубцевой и Ангелины Калининой в первом круге Australian Open-2026, станет известно позже.

Матчи основной сетки Australian Open-2026 состоятся с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.

Лучший результат среди украинок на предыдущем Australian Open показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале после поражения от будущей победительницы турнира.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.