Украинские теннисистки в паре пробились в третий круг Australian Open-2022

Украинские теннисистки в паре пробились в третий круг Australian Open-2022

Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают борьбу в парном разряде турнира.

Украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли в третий раунд парного турнира Australian Open-2022.

В матче 1/16 финала украинский дуэт в двух сетах обыграл итальянско-британский тандем Ясмине Паолини и Хезер Уотстон.

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинок.

Следующими соперницами украинского дуэта станут девятые сеяные Кэролайн Доулхайд из США и австралийка Сторм Сандерс. Матч состоится в воскресенье, 23 января.

А вот еще одна представительница Украины в парном разряде Людмила Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. В паре с латвийкой Еленой Остапенко она в трех сетах проиграла тандему Петра Мартыча (Хорватия) /Шелби Роджерс (США) - 2:6, 6:4, 1:6.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Все представительницы Украины уже вылетели из одиночного разряда турнира. Дальше всех прошли Элина Свитолина и Марта Костюк - они остановились на стадии 1/16 финала.

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