Украинские теннисисты узнали первых соперников в квалификации US Open-2023

В квалификации Открытого чемпионата США выступят шесть представителей Украины.

Стали известны соперники украинских теннисистов на старте отбора последнего в сезоне турнира Большого шлема – US Open-2023.

Всего в квалификации сыграют шесть представителей Украины: в мужской сетке – Виталий Сачко и Алексей Крутых, в женской – Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

В первом раунде отбора Сачко сыграет против итальянца Рауля Бранкаччо, а Крутых сразится с финалистом US Open-2017 Кевином Андерсоном из ЮАР.

Ястремская на старте квалификации встретится с британкой Хезер Уотсон, Завацкая сыграет против венгерки Анны Бондарь, Стародубцева будет противостоять Селин Неф из Швейцарии, а Снигур попытается обыграть Юрико Лили Миязаки из Великобритании.

Еще пять украинских теннисисток – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль – автоматически попали в основную сетку US Open-2023.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису стартует 28 августа и продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира будет составлять рекордные 65 миллионов долларов.

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