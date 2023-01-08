Украинские теннисисты узнали соперников в квалификации Australian Open-2023

Стало известно, против кого сыграют представители Украины на старте квалификации Australian Open-2023.

Пробиться в основную сетку первого в сезоне турнира "Большого шлема" будут пытаться четверо украинцев: Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и единственный представитель мужского личного разряда Алексей Крутых.

Цуренко (№137 WTA) в первом раунде отбора сразится с японкой Юки Наито (№ 226 WTA).

Снигур (№148 WTA) на старте квалификации встретится с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес (№167 WTA).

Завацкая (№312 WTA) в первом раунде отбора будет противостоять нидерландской теннисистке Еве Веддер (№223 WTA).

Крутых (№185 ATP) начнет квалификацию матчем с американцем Стефаном Козловым (№198 ATP).

Добавим, что автоматически в основную сетку Australian Open-2023 попали четыре украинских теннисистки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская.

Соревнования основной сети Australian Open-2023 стартуют 16 января и продлятся до 29 января.

Ранее сообщалось, что на Australian Open-2023 соберут деньги для Украины.

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