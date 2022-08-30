Украинские военнослужащие и ветераны устроили медальный фурор на Играх Воинов в США

В американском штате Флорида завершились Игры Воинов, в которых принимали участие в том числе и украинские военнослужащие и ветераны.

Украина дебютировала на Играх Воинов, которые проводились впервые с 2019 года. В течение двух предыдущих лет соревнования отменяли из-за пандемии COVID-19.

Представители ВСУ стали одной из трех команд-участниц Игр Воинов вместе со сборными США и Канады. Всего в 12 дисциплинах на старт вышли около 300 спортсменов.

Итоговая медальная копилка украинской сборной составила 70 наград. Из них - 33 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Все украинские победители Игр Воинов-2022

Стрельба из лука: Малия Москвич / Павел Ковальский / Дмитрий Афанасьев;

Малия Москвич / Павел Ковальский / Дмитрий Афанасьев; Легкая атлетика: Виктор Легкодух, Родион Ситдиков, Артем Лукашук, Максим Баско, Дмитрий Чабаненко;

Виктор Легкодух, Родион Ситдиков, Артем Лукашук, Максим Баско, Дмитрий Чабаненко; Гребля в помещении: Виктор Легкодух, Игорь Галушка, Владислав Шатило, Дмитрий Браницкий, Сергей Наумов;

Виктор Легкодух, Игорь Галушка, Владислав Шатило, Дмитрий Браницкий, Сергей Наумов; Пауэрлифтинг: Владислав Шатило, Евгений Олексенко, Александр Гавриленко, Сергей Наумов;

Владислав Шатило, Евгений Олексенко, Александр Гавриленко, Сергей Наумов; Стрельба: Майя Москвич, Александр Гавриленко, Сергей Калитюк;

Майя Москвич, Александр Гавриленко, Сергей Калитюк; Плавание: Василий Стуженко, Андрей Бадарак, Юлия Паевская, Богдан Оксентюк.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинские легкоатлеты с личным рекордом выбороли серебряные медали на турнире в Германии.

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