Украинские военнослужащие и ветераны устроили медальный фурор на Играх Воинов в США

В американском штате Флорида завершились Игры Воинов, в которых принимали участие в том числе и украинские военнослужащие и ветераны.
Украина дебютировала на Играх Воинов, которые проводились впервые с 2019 года. В течение двух предыдущих лет соревнования отменяли из-за пандемии COVID-19.
Представители ВСУ стали одной из трех команд-участниц Игр Воинов вместе со сборными США и Канады. Всего в 12 дисциплинах на старт вышли около 300 спортсменов.
Итоговая медальная копилка украинской сборной составила 70 наград. Из них - 33 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых медалей.
Все украинские победители Игр Воинов-2022
- Стрельба из лука: Малия Москвич / Павел Ковальский / Дмитрий Афанасьев;
- Легкая атлетика: Виктор Легкодух, Родион Ситдиков, Артем Лукашук, Максим Баско, Дмитрий Чабаненко;
- Гребля в помещении: Виктор Легкодух, Игорь Галушка, Владислав Шатило, Дмитрий Браницкий, Сергей Наумов;
- Пауэрлифтинг: Владислав Шатило, Евгений Олексенко, Александр Гавриленко, Сергей Наумов;
- Стрельба: Майя Москвич, Александр Гавриленко, Сергей Калитюк;
- Плавание: Василий Стуженко, Андрей Бадарак, Юлия Паевская, Богдан Оксентюк.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинские легкоатлеты с личным рекордом выбороли серебряные медали на турнире в Германии.
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