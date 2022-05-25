Украинские волейболистки одержали первую победу на Золотой Евролиге-2022

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Румынию во втором матче Золотой Евролиги-2022.

Украинки реабилитировались за проигрыш на старте турнира. Подопечные Ивана Петкова сделали выводы после поражения, и счет на табло за партиями является тому лишним подтверждением – 3:1 (25:13, 20:25, 25:20, 25:19).

Пеший сет завершился победой "сине-желтых". Во второй партии румынки сократили отставание, на что сборная Украины ответила уверенными победами в третьем и четвертом сетах.

Следующий матч наша команда проведет в четверг, 2 июня, в Будапеште (Венгрия). Там украинки сыграют против сборной Венгрии.

В следующий раунд соревнований выйдут победители трех групп и сборная, которая будет иметь лучшие показатели из команд, занявших вторые места.

Напомним, что Яна Гладийчук завоевала для Украины медаль в секторе прыжков с шестом на турнире серии Continental Tour в итальянском Гроссето.

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