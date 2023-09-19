Украинские волейболистки потерпели третье поражение подряд в отборе на Олимпиаду-2024

Женская сборная Украины по волейболу проиграла команде Доминиканской Республики в своем третьем матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 31:29) в пользу соперниц украинской сборной.

Для украинок это третье подряд поражение в квалификации на ОИ-2024. Ранее наша сборная потерпела поражение от Китая и уступила действующим чемпионкам мира – команде Сербии.

Стоит отметить, что "сине-желтые" получили последний номер посева во время жеребьевки олимпийской квалификации, так что первые три игры провели против сборных с самым высоким рейтингом.

Впереди у украинок матчи с другими сборными группы А олимпийской квалификации: Нидерландами (20 сентября, 05:00), Канадой (22 сентября, 08:00), Чехией (23 сентября, 05:00) и Мексикой (24 сентября, 05:00) ). Все матчи нашей группы проходят в Китае.

Участие в олимпийском отборочном турнире принимают 24 сборные, которые разделены на три группы по восемь команд в каждой. Путевки на Олимпиаду-2024 получат по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 женская сборная Украины по волейболу дошла до 1/8 финала, где драматично вылетела от команды Чехии.

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