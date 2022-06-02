Украинские волейболистки продолжили победную серию на Золотой Евролиге-2022

В четверг 2 июня женская сборная Украины по волейболу провела свой третий матч Золотой Евролиги-2022.

После победы на румынках украинские волейболистки в третьем поединке обыграли Венгрию — 3:1 .

"Сине-желтые" не лучше начали встречу, позволив соперницам захватить инициативу. Украинки выровняли игру, но первый сет все же остался за Венгрией.

Во втором тайме подопечные Ивана Петкова сразу пошли вперед, постоянно увеличивая свое преимущество. Сет кончился в пользу сборной Украины.

В третьем и четвертом сетах украинки уверенно дожали соперниц 25:18 и 25:19.

Турнирный стол. Группа C

1. Украина – 7 очков (3 матча), 8:5 (разница сетов)

2. Румыния – 4(3), 7:7

3. Венгрия – 1(2), 3:6

Состав сборной Украины : Анастасия Маевская, Светлана Дорсман (к), Дарья Великоконь, Карина Денисова, Александра Миленко, Анна Харчинская, Кристина Немцева (л).

Последний матч этапа против Венгрии украинки сыграют в субботу, 4 июня.

Напомним, что украинка Анастасия Немец завоевала медаль этапа Кубка мира по шаровой стрельбе, продолжающегося в столице Азербайджана Баку.

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