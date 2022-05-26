Украинские волейболисты одержали вторую подряд победу в Золотой Евролиге-2022

В четверг, 26 мая, в хорватском городе Вараждин сборная Украины проводила второй матч в мужской волейбольной Золотой Евролиге-2022.
После победы над сборной Хорватии в первом матче, "сине-желтые" вторично обыграли хорватов – 1:3.
Украинские волейболисты после минимального поражения первой партии (25:23) оформили камбек и победили в трех последующих сетах.
Следующий матч сборная Украины проведет против Испании в субботу, 28 мая, начало – в 19:00.
Напомним, что женская сборная Украины по волейболу выиграла Румынию во втором матче Золотой Евролиги-2022.
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