Украинские волейболисты победили на старте Золотой Евролиги-2022

В среду, 25 мая, в хорватском городе Вараждин сборная Украины проводила первый матч в мужской волейбольной Золотой Евролиге-2022.

После победы украинок над румынками мужская команда Украины уверенно одолела сборную Хорватии — 1:3 (15:25, 20:25, 25:21, 22:25)

Две стартовые партии прошли с преимуществами "сине-желтых". Сначала украинцы выиграли 15:25, а затем 20:25.

В третьем сете примерно до его середины уже была равная борьба, после чего хозяева поля сумели прибавить и начали уходить в отрыв. Как следствие хорваты сократили отставание в матче 25:21.

В четвертой партии соперники долгое время не хотели уступать друг другу, поочередно уходя вперед. Но концовка партии осталась за "сине-желтыми" – 22:25.

Состав сборной Украины: Илья Ковалев (набрал 13 очков), Юрий Семенюк (12), Юрий Синица (4), Тимофей Полуян (7), Максим Дрозд (13), Олег Плотницкий (17), Дмитрий Канаев (либеро) – стартовый. На смену выходил Евгений Кисилюк (3).

В четверг 26 мая соперники сыграют второй матч турнира. Теперь номинальными хозяевами площадки будут украинцы.

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