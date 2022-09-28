Украинских боксеров заставили выступать под нейтральным флагом на юношеском ЧЕ: они устроили протест

Громкий скандал разразился на чемпионате Европы по боксу среди юниоров. Организаторы турнира заставили сборную Украины боксировать под нейтральным флагом, после чего украинские боксеры отказались выходить в ринг.

Юношеское континентальное первенство по боксу стартовало 27 сентября в итальянском городе Монтезильвано. Украину на чемпионате Европы должны были представить 13 парней и 13 девушек, но уже в первый день соревнований украинские боксеры отказались выйти в ринг.

Дело в том, что Международная боксерская ассоциация (IBA), руководителем которой является скандальный россиянин Умар Кремлев, запретила нашим спортсменам выступать под украинским флагом, вынудив их выходить в ринг под флагом IBA.

Ранее IBA приостановила деятельность Федерации бокса Украины из-за вмешательства правительства в ее работу.

Украинская сборная не стала мириться с несправедливостью и устроила протест. Украинцы Артем Марчук и Видади Зейниев отказались выходить в ринг на поединки против румына Арума Ника Тудорова и хорвата Бруно Бакача соответственно. Украинцам присудили технические поражения.

Скриншот видео

"На чемпионате Европы молодежную сборную Украины заставили боксировать под нейтральным флагом! ІВА и Владимир Продивус совершили очередное нападение на украинский бокс и символы нашего государства, не дав возможности нашей юниорской сборной боксировать под украинским флагом на чемпионате Европы в Италии. Наши спортсмены не стали терпеть так отношение и сразу устроили протест", - сообщила Федерация Бокса Украины.

Протест украинских боксеров На чемпионате Европы молодежную сборную Украины заставили боксировать под нейтральным флагом! ИВА и Владимир Продивус совершили очередное нападение на украинский бокс и символы нашего государства, не дав возможности нашей юниорской сборной боксировать под украинским флагом на чемпионате Европы в Италии! Наши спортсмены не стали терпеть такое отношение и сразу устроили протест! Опубликовано Федерация Бокса Украины Вторник, 27 сентября 2022 г.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным недопуск конкурента россиянина Кремлева к выборам президента Международной ассоциации бокса.

Читайте также:

Очередной скандал: президент IBA "засветил" карту РФ с аннексированным Крымом (фото)

"Не считаю правильным сдавать украинские позиции": президент ФБУ ответил на критику министра спорта

"Должен уйти в отставку": министр спорта осудил президента ФБУ за поддержку россиянина Кремлева