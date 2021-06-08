Украинских болельщиков не пустят на первый матч команды Шевченко на Евро-2020: почему так произошло

13 июня "сине-желтые" останутся без поддержки в Амстердаме.

Болельщики из Украины не смогут посетить матч 1-го тура Чемпионата Европы-2020 против сборной Нидерландов. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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Правительство Нидерландов, где наша команда начнет свой путь на предстоящем турнире, в связи с пандемией коронавируса принял решение запретить въезд гражданам из стран, не входящих в Евросоюз.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничения. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС.

Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если страны-хозяйки будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - цитирует Павелко сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме, начало - в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка.

Также украинцы на групповом этапе проведут два матча в Бухаресте (Румыния): 17 июня с Северной Македонией и 21 июня с Австрией. Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест выйдут в плей-офф.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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