Украинских фанатов не пустят на решающий матч сборной в отборе к ЧМ-2022: названа причина

Украинских фанатов не пустят на решающий матч сборной в отборе к ЧМ-2022: названа причина

Игра состоится 16 ноября в боснийском городе Зеница.

Украинские болельщики не смогут посетить выездной поединок заключительного тура квалификации в Чемпионат мира-2022, в котором команда Александра Петракова будет противостоять сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, решение об отсутствии гостевого сектора приняли местные власти Боснии и Герцеговины, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

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Решающий матч "сине-желтых" в отборе на мундиаль состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе "Билино Поле" в Зенице. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает вторую ступеньку группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже поетрял все шансы выйти на мундиаль.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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