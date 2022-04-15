Украинских футболисток насильственно вывезли из Мариуполя в Россию, часть осталась в подвалах заблокированного города

Игроки клуба "Мариупольчанка" были вывезены оккупантами на территорию страны-агрессора.

Из блокадного Мариуполя российские оккупанты насильственно вывезли футболисток украинской команды "Мариупольчанка".

Об этом рассказала президент клуба Яна Винокурова. По ее словам, часть девушек принудительно вывезли в Россию или на оккупированные РФ украинские земли. Остальные футболисты успели эвакуироваться в украинские города, а кто-то до сих пор прячется от снарядов российских войск в подвалах Мариуполя.

"Кого смогла, забрала к себе домой в частный сектор. Команда сейчас разорвана - кто-то с нами, сейчас как раз восстанавливаем им документы. У части не было выбора - они в России, их вывезли куда-то под Новоазовск (украинский город, который с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР" - прим.) Половина девушек жили в Мариуполе, сейчас их вывезли в Россию, что они там будут делать - мы не знаем.

Часть осталась в подвалах. Кто-то находится в городах Украины, кто-то уехал в другие страны - Румынию, Нидерланды. Как таковой команды нет. Когда придет мир, мы обязательно вернемся", - цитирует Винокурову НВ.

Добавим, что на момент начала полномасштабной войны России против Украины "Мариупольчанка" занимала четвертое место в Высшей лиге женского чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что известный украинский гимнаст Олег Верняев, который сейчас защищает родную землю от оккупантов, показал разрушенную российскими войсками спортивную инфраструктуру Харькова.

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