Украинских и российских фигуристов собрались посадить рядом на Олимпиаде-2022

Украинских и российских фигуристов собрались посадить рядом на Олимпиаде-2022

Организаторы соревнований в Пекине разместят команды согласно алфавиту.

Украинских и российских фигуристов разместят рядом во время командных соревнований на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В Сети появилось фото арены для фигурного катания, где места для украинской сборной расположены рядом с местами для команды Олимпийского комитета России (ROC).

Именно под таким названием выступят в Пекине российские спортсмены, поскольку, как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр-2022 из-за допинг-скандала.

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Отмечается, что расположение команд на арене определено организаторами согласно названий стран в алфавитном порядке на английском языке.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал на Олимпиаде-2020 в Токио из-за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка - Ярослава Магучих.

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