Украинских и российских фигуристов собрались посадить рядом на Олимпиаде-2022

Организаторы соревнований в Пекине разместят команды согласно алфавиту.
Украинских и российских фигуристов разместят рядом во время командных соревнований на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
В Сети появилось фото арены для фигурного катания, где места для украинской сборной расположены рядом с местами для команды Олимпийского комитета России (ROC).
Именно под таким названием выступят в Пекине российские спортсмены, поскольку, как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр-2022 из-за допинг-скандала.
Отмечается, что расположение команд на арене определено организаторами согласно названий стран в алфавитном порядке на английском языке.
Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами и их символикой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
- Всего разыграют 109 комплектов медалей.
Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал на Олимпиаде-2020 в Токио из-за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка - Ярослава Магучих.
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