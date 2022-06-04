Украинским фигуристам запретили изменять гражданство во время военного положения

Украинским фигуристам запретили изменять гражданство во время военного положения

В четверг, 2 июня, Украинская федерация фигурного катания приостановила возможность для своих спортсменов переходить в другие федерации.

Новое распоряжение будет действовать во время военного положения в Украине.

Об этом сообщили на официальном сайте федерации.

Украинские фигуристы не смогут изменить гражданство и перейти в федерацию другой страны, пока будут продолжаться боевые действия. Такие письма с ходатайством организация даже не будет рассматривать.

В мае федерация заявила о невозможности проводить турниры на территории Украины. Однако на прошлой неделе Министерство молодежи и спорта разрешило организовывать спортивные мероприятия без зрителей в отдельных регионах.

Читайте также:

Победительница Roland Garros-2022 в очередной раз поддержала украинский народ — трибуны взорвались аплодисментами (видео)

Российские кафиры разрушили тренировочную базу клуба УПЛ на Харьковщине

Российские кафиры убили чемпиона Европы по стрельбе из лука