Украинским спортсменам изменили условия запрета на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы

Теперь украинцам разрешено выступать на турнирах, где атлеты из стран-агрессоров допущены в нейтральном статусе.

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства.

Теперь участие украинцев запрещено только в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают "под своим национальным флагом, используют национальную символику, действиями или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси".

Это означает, что Украина прекращает бойкотировать соревнования, где спортсмены из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Согласно предыдущему приказу Министерства молодежи и спорта Украины, который было опубликовано в апреле, украинским спортсменам запрещалось участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России или Беларуси в любом статусе.

За нарушение этого приказа спортивные федерации в Украине могли лишать статуса национальных.

Из-за решения Минмолодежьспорта украинские спортсмены пропустили ряд важных международных соревнований: чемпионат мира по дзюдо и несколько квалификационных стартов на Олимпиаду-2024, личный чемпионат Европы по фехтованию и несколько квалификационных стартов на ОИ-2024, турниры по борьбе и шахматам.

Напомним, 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

В ответ Правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России и Беларуси. Решение Кабмина распространялось на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

В свою очередь, МОК осудил решение Кабмина запретить украинским спортсменам выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами.

Ранее сообщалось, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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