Украинским спортсменам предоставили рекомендации касательно контакта с россиянами и белорусами на Олимпиаде-2024

Украинским олимпийцам советуют воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, не общаться с ними и не делать общие фото и видео.

Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта Украины утвердили рекомендации для украинских атлетов по поводу возможных контактов с российскими и белорусскими спортсменами на Олимпиаде-2024 в Париже.

Соответствующий документ обнародован на сайте НОК Украины.

Эти рекомендации были разработаны с целью уберечь украинских спортсменов от провокативных ситуаций и содействовать безопасности представителей официальной делегации сборной Украины на Играх во французской столице.

В документе выписаны основные позиции, которых рекомендуется придерживаться украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим лицам, которые будут находиться на территории Франции во время Олимпиады-2024.

воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, которые могут вызвать провокационные действия с их стороны как в Олимпийском поселке, так и вне его;

сообщать о любых провокационных действиях со стороны россиян и белорусов руководству делегации или высшему по должности лицу;

не общаться в соцсетях с россиянами и белорусами, не участвовать с ними в дискуссиях, не реагировать на их контент, не публиковать общие фото и видео;

во время и вне церемоний награждения держаться на расстоянии от представителей России и Беларуси, а также воздерживаться от общих фото и видео;

воздерживаться от совместного участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других рекламных мероприятиях.

Кроме того, если спортсмен сборной Украины является сотрудником ВСУ, МВД, других военных формирований, нужно дополнительно соблюдать правила и рекомендации, установленные соответствующими органами.

Эти рекомендации касаются контактов не только с представителями России и Беларуси, но и с лицами, которые поддерживают вооруженную агрессию против Украины и могут использовать материалы для пропаганды.

Олимпийские игры-2024 состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Также сообщалось, что российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Олимпиады-2024.

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