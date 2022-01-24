Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами и их символикой на ОИ-2022 – министр спорта

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами и их символикой на ОИ-2022 – министр спорта

Своеобразна "рекомендация" поведения на соревнованиях.

Спортсмены сборной Украины, выступающие на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022, не будут публично общаться с россиянами и находиться рядом с их государственной символикой.

Об этом в комментарии "Общественному" заявил Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде.

Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не в первый раз встречались со спортсменами и это обсуждали", — заявил Гутцайт.

Отметим, что в столицу Поднебесной защищать честь Украины отправятся 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года;

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Добавим, что олимпийский чемпион Александр Абраменко после "золота" ОИ-2018 в Пхенчхане обнялся на пьедестале с россиянином Ильей Буровым. Также в скандал из-за совместного фото с россиянкой попала и легкоатлетка — Ярослава Магучих.