Украинский арбитр ФИФА поддержал дисквалификацию представителей страны-агрессора из мирового футбола

Арановский высказался о текущей ситуации в футболе.

Украинский арбитр ФИФА Евгений Арановский рассказал о нынешней ситуации с судейским корпусом.

"Конечно, УЕФА все знает. Были звонки от функционеров организации. Все готовы помочь чем могут. На данный момент я поддерживаю дисквалификацию российских футбольных клубов, сборных, арбитров и всех международных соревнований.

Даже украинские арбитры не могут обслуживать международные матчи, потому что нельзя уезжать из страны. Как это кончится, нас снова начнут назначать на игры. Я уверен, что мы вернемся.

Арбитры всех украинских дивизионов имеют общую группу телеграмм. Нас там около ста человек. Мы постоянно списываемся. Все находятся в разных городах и разных условиях. Мы постоянно на связи. Обменяемся новостями и психологическим состоянием. Помогаем друг другу, что можем.

УАФ создал специальный центр координации. Туда мы все направили свои данные: кто где находится, где находятся семьи, какое состояние, нужна помощь. Если кому-то нужна помощь, то информация передается в центр и принимаются соответствующие меры.

У нас есть такой человек, за которым нет информации. Не знаем ничего об одном молодом арбитре из Мариуполя. Еще сложнее ситуация с Сергеем Лисенчуком. Он и его семья находятся либо на броварском, либо на черниговском направлении. Они жили в деревне, и с ними нет связи", — сказал Арановский в эфире Футбол 1.

Английская Премьер-лига и Федерация футбола Италии запретили до конца сезона подписывать контракты с игроками из чемпионатов Украины и России, несмотря на разрешение ФИФА.

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