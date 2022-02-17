Украинский баскетбольный клуб заявил на матч помощника главного тренера: что к этому привело

Украинский баскетбольный клуб заявил на матч помощника главного тренера: что к этому привело

"Киев-Баскет" нашел нестандартный выход из сложной ситуации.

Столичный "Киев-Баскет" сообщил, что внес в заявку на матч регулярного чемпионата с "Запорожьем" Алексея Рубана - ассистента главного тренера Айнарса Багатскиса.

Причиной стало то, что на прошлой неделе клуб временно покинули 5 американских легионеров на фоне возможного вторжения Российской Федерации в Украину.

В связи с недостаточным количеством игроков в составе "желто-черных", тренерский штаб решил заявить за команду 27-летнего Рубана, ранее защищавшего цвета вторых команд БК "Киева", "Будивельника", а также выступал за "Авангард".

"Сложные времена требуют нестандартных решений", - отметила пресс-служба столичного клуба.

Матч "Киев-Баскета" и "Запорожье состоится в пятницу, 18 февраля. Начало поединка - в 20:00.

Ранее сообщалось, что "Киев-Баскету" присудили техническое поражение в матче второго раунда Кубка Европы против итальянской "Режаны". Из-за недостаточного количества игроков в заявке и сложностей с авиасообщением команда Айнарса Багатскиса не вылетела на матч.

Столичный клуб досрочно потерял шансы на выход из группы второго раунда, потерпев три поражения в пяти сыгранных матчах. "Реджана" заняла второе место квартета и сыграет в 1/4 финала.

В первом раунде Кубка Европы "Киев-Баскет" выиграл группу "B" с четырьмя победами в шести турах.

В турнирной таблице Суперлиги подопечные Багатскиса занимают третье место. На пятницу, 18 февраля, запланирован матч "Киев-Баскета" против "Запорожья".

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