Украинский баскетболст продает свою медаль обладателя Суперкубка Украины, чтобы помочь ВСУ

Защитник МБК "Николаев" Андрей Кожемякин выставил на благотворительный аукцион свою медаль обладателя Суперкубка Украины.
Вырученные средства баскетболист передаст фонду помощи Вооруженным Силам Украины.
Об этом баскетболист сообщил в Instagram.
"Последуя примеру Дмитрия Забирченко и Александра Сизова, организую аукцион. На аукцион выставляю первую в истории украинского баскетбола медаль Суперкубка Украины, которую я выиграл в составе "Днепра". Победа наша, а нам нужно ее ускорить и помочь нашим воинам.", — написал Кожемякин.
Кожемякин выиграл Суперкубок Украины в составе Днепра в 2018 году. Конец аукциона – во вторник, 3 мая, в 20.00.
Напомним, что вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко объединился с United Ukraine Foundation, чтобы помочь родному городу Чернигову.
Читайте также:
13-летняя украинка посвятила ВСУ победу на элитном турнире по боксу (видео)
"Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет": Верняев разоблачил предателя-гимнаста из сборной Украины
В освобожденной от оккупантов Бородянке впервые провели футбольный матч (фото)