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Украинский баскетболст продает свою медаль обладателя Суперкубка Украины, чтобы помочь ВСУ

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Украинский баскетболст продает свою медаль обладателя Суперкубка Украины, чтобы помочь ВСУ

instagram.com/andrii.kozhemiakin/

Защитник МБК "Николаев" Андрей Кожемякин выставил на благотворительный аукцион свою медаль обладателя Суперкубка Украины.

Вырученные средства баскетболист передаст фонду помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом баскетболист сообщил в Instagram.

"Последуя примеру Дмитрия Забирченко и Александра Сизова, организую аукцион. На аукцион выставляю первую в истории украинского баскетбола медаль Суперкубка Украины, которую я выиграл в составе "Днепра". Победа наша, а нам нужно ее ускорить и помочь нашим воинам.", — написал Кожемякин.

Кожемякин выиграл Суперкубок Украины в составе Днепра в 2018 году. Конец аукциона – во вторник, 3 мая, в 20.00.

Напомним, что вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко объединился с United Ukraine Foundation, чтобы помочь родному городу Чернигову.

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