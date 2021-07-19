Украинский бегун установил невероятный рекорд в 30-градусную жару: какое достижение ему покорилось

Украинский бегун установил невероятный рекорд в 30-градусную жару: какое достижение ему покорилось

Андрей Ткачук за двое суток преодолел больше 435 км.

Украинский бегун Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории по преодоленному расстоянию в 48-часовом беге..

На Чемпионате Украины в Виннице Ткачук преодолел 435 км 446 метров. Это национальный рекорд. Не помешала спортсмену даже 30-градусная жара.

Наш соотечественник вплотную приблизился к мировому рекорду грека Яноса Куроса, который в 1996 году на турнире во французском Сюржере за 48 часов преодолел дистанцию в 473 км.

Интересно, что предыдущий рекорд Украины в 48-часовом беге также принадлежит Андрею - в 2019 году он пробежал 370 км.

Кроме того, в июле этого года Ткачук выиграл национальный чемпионат по горному бегу и трейлу в Славском на дистанции 80 км с результатом 8:48:23 часа.

Украинский бегун Андрей «Бродяга» Ткачук установил второй результат в истории с 48-часовой бега. На Чемпионате ... Опубликовано Ногибогы воскресенье, 18 Июля 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что 97-летний украинский теннисист попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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