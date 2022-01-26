Украинский биатлонист попал в цветочную церемонию в стартовой гонке Чемпионата Европы-2022

Тарас Лесюк мог бороться за медаль, если бы не один неточный выстрел.

В среду, 26 января, в немецком Арбере начался Чемпионат Европы по биатлону-2022. Программу соревнований континентального первенства открыла мужская индивидуальная гонка.

Украину представили сразу шесть биатлонистов: Тарас Лесюк, Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко и Андрей Орлик.

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс, второе место занял россиянин Антон Бабиков, а третье - немец Маттиас Дорфер.

Лучшим из наших стал Лесюк, который с одним промахом на огневом рубеже финишировал на 6-й позиции и попал в цветочную церемонию. Если бы не неточный выстрел, который в индивидуальной гонке равен минуте штрафа, украинский биатлонист претендовал бы на медаль.

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0+0+0+0) 51:32.1

2. Антон Бабиков (Россия, 0+0+0+0)+11.6

3. Маттиас Дорфер (Германия, 0+0+0+0)+1:08.9

4. Оскар Ломбардо (Франция, 0+0+0+0)+1:36.8

5. Филипп Хорн (Германия, 1+0+1+1) +2:02.3

6. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+1+0) +2:10.0

...

15. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+1) +3:38.2

39. Виталий Труш (Украина, 0+1+2+1) +5:35.6

40. Андрей Орлик (Украина, 0+1+0+1) +5:37.0

83. Андрей Доценко (Украина, 2+2+2+1) +10:28.5

86. Руслан Ткаленко (Украина, 2+2+0+4) +10:54.0

Женская индивидуальная гонка на Чемпионате Европы по биатлону также состоится сегодня. Начало - в 15:00 по киевскому времени.

Кроме того, в программу континентального первенства вошли спринт, гонка преследования, а также одиночная и классическая смешанные эстафеты. Чемпионат Европы завершится 30 января.

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